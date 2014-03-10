جوارديولا يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لأرسنال قبل لقاء العودة في دوري الأبطال

وجه الاسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لنادى بايرن ميونيخ الالماني، تحذيرا شديد اللهجة لنادى ارسنال الانجليزى قبل المواجهة التى تجمع بين الفريقين فى لقاء العودة لدور الستة عشر لدورى الابطال غدا الثلاثاء على استاد اليانز ارينا فى ميونيخ.

كان العملاق البافارى حامل اللقب قد فاز فى لقاء الذهاب على استاد الامارات فى لندن بهدفين نظيفين لكن جوارديولا اكد ان الفريق لايمكنه ان يسمح بتعقد الامور فى لقاء العودة غدا.

كان الفريقان قد التقيا فى نفس الدور فى الموسم الماضى وتقدم بايرن فى لقاء الذهاب فى لندن 3/1 ولكنه كاد ان يخرج من البطولة فى لقاء الاياب بعد ان تقدم المدفعجية 2/صفر وصعد لدور الثمانية باحتساب قاعدة الهدف خارج الارض بهدفين.

وأكد جوارديولا فى تصريحات صحفية عشية اللقاء “بجب ان نخوض اللقاء بعقلية هجومية وان نلعب بالاسلوب والعقلية التى تحقق لنا الفوز والا سوف نواجه مشكلة”.

وأوضح جوارديولا انه يجب الا يأخذ الفريق اى شئ كامر مسلم به حتى لايضع نفسه فى وضع يشبه ماحدث العام الماضى رغم اعترافه بان الفوز 2/صفر فى لندن نتيجة جيدة ولكنها ايضا خطيرة فى حالة اصابة اللاعبين بحالة من الاسترخاء.