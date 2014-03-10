سجن “مغردين” سعوديين 10 سنوات والآخر 8 بتهمة التحريض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم حكما ابتدائيا يقضي بإدانة “مغرد” سعودي، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المتهم أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة وتواصله مع معرفات أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين وإدانته بحيازة ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة وقيامه بإرسال دعوات عبر (تويتر ) للمشاركة في المظاهرات والتجمعات أمام مكاتب العمل ومظاهرات ضد الدولة في بعض القضايا المتعلقة ببعض الموقوفين وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف.

وأدين المتهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق والمشاركة في إحدى التظاهرات.

كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد ادانت اخر بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته شارك عبر شبكة الإنترنت أثناء أحداث البقيع بمشاركات تتضمن أمورا مناوئة للدولة وولاتها وساعد فى علاج ارهابيين اصيبوا فى مواجهات امنية وتستر عليهم.