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“طبيب” يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

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“طبيب” يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية “طبيب” يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أرشيفية

أعلن اليوم الدكتور محمد الحسانين من فندق سفير ، ترشحه  لمنصب رئيس الجمهورية ممثلاً  عن الشباب ، وممارسة دورهم فى المشاركة فى الحياة السياسية ،وأكد خلال مؤتمر الترشح أنه رفض المادة (7)من قانون الانتخابات الصادر، و الذى ينص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهذا يعارض  نص دستور2014 الذي يحظر تحصين أي قرار إدارى من رقابة القضاء.

وبجانبه أكد “حسانين” أنه يجب أن توجد مصالحة بين كل الفصائل لحل الأزمة السياسية ، ولا توجد أية ممارسات سياسية دون مبادرة تجمع كل الفصال من بينهم الإخوان ، و مايقال عليهم فلول على حد وصفه ويحاكم من يثبت عليه جرائم فى حق أو لطخ يده بدماء المصرين .

أوضح “الحسانين” أن اهم مايقوم عليه ، برنامجه الانتخابي تضم كل أهداف الثورة من عدالة اجتماعية ، و حرية ، و كرامة ، و عيش بالإضافة  للإهتمام بدور الشباب و ترقيهم فى العمل ، والشفافية فى الإدارة و الميزانية الدولة والاهتمام بقضايا العمال ، و تشغيل المصانع والصحة والتعليم .

استطرد قائلاً،  إنه لن يعلن المرشحون عن برنامجهم الانتخابي ، و هذه منافسة طبيعية بين كل المرشحين لأن الانتخابات يوجد بها متغيرات وقال “لا أخاف من شعبية أي شخص منهم” .

(المراسل| محمود عبدالحفيظ)

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