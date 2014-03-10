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واشنطن بوست : قطر راهنت علي الإسلاميين فخسرت “مجلس التعاون الخليجي”

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واشنطن بوست : قطر راهنت علي الإسلاميين فخسرت “مجلس التعاون الخليجي” واشنطن بوست : قطر راهنت علي الإسلاميين فخسرت “مجلس التعاون الخليجي”

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

قالت صحيفة  ”واشنطن بوست” الأمريكية ، إن الإجراءات الدبلوماسية التي شهدها الشرق الأوسط من سحب دول خليجية سفرائها من قطر، كشفت عن اتساع الشرخ بين النظام الملكي في قطر وجيرانها العرب الأقوياء في أعقاب الربيع العربي.

وأشارت الصحيفة إلى سحب سفراء القوى الإقليمية مثل والسعودية والإمارات والبحرين، من قطر احتجاجًا على دعمها جماعة الإخوان المسلمين وسياساتها ، وأضافت أن الصراع داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول، يؤكد وجود خلافات جوهرية حول أنظمة الحكم .

ويقول المحللون: إن قطر رسمت مسارًا مختلفًا عن جيرانها الخليجيين، وذلك  بسبب رغبتها في ترك بصماتها الخاصة على الخريطة، وأيضًا لأنها كانت تراهن على أن الإسلاميين سيكونون هم الفائزين بعد الربيع العربي .

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