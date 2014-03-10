سمير الجمل يتهم العدل بسرقة مسلسلة “حارة اليهود”..والعدل ينفي

أكد الكاتب سمير الجمل، أنه تقدم بمذكرة لنقيب السينمائيين مسعد فودة، يوضح فيها أنه صاحب قصة مسلسل “حارة اليهود”، وهو الاسم نفسه الذي يستعد المؤلف مدحت العدل لتقديمه في رمضان 2015.

وقال الجمل: “سبق و أن قدمت قصة المسلسل لشركة العدل قبل 4 سنوات ولم يتم الرد علي، ولكني فوجئت بتداول العديد من الأخبار التي تفيد بأن العمل من تأليف مدحت العدل، ما دفعني إلى تقديم مذكرة تفصيلية بالموضوع لنقابة السينمائيين”.

وأضاف الجمل “إذا رأت النقابة تطابقا في الموضوعين، فسيكون المسلسل ملكي، أما إذا اختلف الموضعان فسوف أحترم رأي النقابة، وخاصة أن عنوان “حارة اليهود” من الممكن أن يندرج تحته موضوعات عديدة ومختلفة يتم تناولها في الدراما التليفزيونية.

وأوضح الجمل أنه سبق وتعرض لمثل هذه المواقف مرات عديدة، مثل فيلم “عندليب الدقي” وكان لديه وقتها مشروع بعنوان “العندليب الأبيض” يشبه كثيراً هذا الفيلم، ما دفع محمد هنيدي إلى إجراء تغيير في بعض الأحداث لتلافي التشابه.

> ومن جانبة نفى الكاتب مدحت العدل ، كل ما تردد عن قيامه باقتباس مسلسله الجديد “حارة اليهود” من الكاتب الصحفى سمير الجمل، مشيرا إلى أن المسلسل عبارة عن فكرة ولم يتم كتابته حتى الآن لكى اتهم باقتباسه من الأساس.

وتابع العدل، أن اسم المسلسل مكان شهير بمصر وهو “حارة اليهود” وليس حكرا على أحد الاسم مثله مثل عمل مسلسل عن “القاهرة”، أو “خان الخليلى”، كما أن هناك رواية بنفس الاسم وكان من الوارد الاستعانة بها إذا تطلب الأمر ولكنى حتى الآن لم أقوم بكتابته أو قدمته للنقابة ومازال مجرد فكرة.