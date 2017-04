توفيت الممثلة الأسترالية، Wendy Hughes، عن عمر ناهز الـ 61 عاماً، في سيدني، بعد صراع مع مرض السرطان، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفازت Hughes في عام 1983 بجائزة معهد الأفلام الأسترالية لأفضل ممثلة رئيسية عن دورها في الفيلم الدرامي"Careful, He Might Hear You"، كما اشتهرت بأدوارها في أفلام مثل "My Brilliant Career"، و" Return to Eden"، و"The Graduate".

