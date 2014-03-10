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سيميوني: بالوتيلي قادر على خلخلة أي دفاع

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سيميوني: بالوتيلي قادر على خلخلة أي دفاع سيميوني: بالوتيلي قادر على خلخلة أي دفاع

مدريد،(إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد اليوم أهمية خط الوسط في لقاء الغد أمام ميلان الإيطالي بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبرزا قوة المنافس.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي بملعب فيسنتي كالديرون عشية اللقاء "ينبغي أن نبحث عن الكرة دائما وأن نحرم المنافس من السيطرة على مجريات اللقاء. أعتقد أن الكثافة في وسط الملعب ستكون أحد العوامل الحاسمة للخروج بنتيجة إيجابية".

ويسعى أتلتيكو مدريد الإسباني للتعادل بأي نتيجة لضمان التأهل لربع النهائي، حيث كان قد فاز ذهابا بهدف نظيف لدييجو كوستا.

وأوضح المدرب "علينا أن نكون أقوياء في وسط الملعب وهذا سيفيدنا خلال المباراة. أما إذا لم نسيطر بشكل جيد على وسط الملعب فالمباراة ستكون مفتوحة بشكل أكبر وهو ما سيفيد المنافس".

وشدد "إذا لم نكن قادرين على السيطرة بوسط الملعب، فسنعاني كثيرا. هذا أمر مؤكد".

وعن عودة المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لصفوف ميلان بعد الإصابة، قال "إنه لاعب قادر على خلخلة أي دفاع وبالطبع وجوده سيقوي ميلان، فالكرات التي تصل إليه تكون خطرة للغاية. فميلان يكون فريقا معقدا للغاية إذا ما كانت أمامه مساحات، وسنحاول إغلاق تلك المساحات أمامه".

وحول تشكيلة فريقه، أكد سيميوني عودة دييجو كوستا وأردا توران ودييجو جودين خلال مباراة الغد.

وأشار "أنتظر ميلان أفضل من لقاء الذهاب، أنا على يقين بأننا سنواجه صعوبات كبيرة، لأن هناك الكثير لتقديمه في مباراة الغد سواء من جانبنا أو من جانبهم. فالمنافس يمتلك العديد من اللاعبين الكبار".

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