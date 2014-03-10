أليكسيس سانشيز: برشلونة لم يشبع من الألقاب

برشلونة، (إفي): أكد التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم برشلونة الإسباني اليوم، أن فريقه لديه نفس الحافز من أجل الفوز، نافيا ما يثار حول أن البرسا أصبح متخاذلا بعدما أحرز كل الألقاب.

وأوضح اللاعب في مؤتمر صحفي اليوم قائلا "أعيش يوميا معهم (لاعبو البرسا)، وأراهم بنفس الطموح والرغبة، وأعتقد أنهم يريدون الفوز بالليجا والتشامبيونز ولا أجد أي تراخي من جانبهم".

وأضاف "منذ قدومي إلى النادي ونحن نتدرب بنفس الطريقة دون تغيير"، مشيدا بأداء الأرجنتيني تاتا مارتينو الذي اعتبره المحفز الأول للفريق كما كان بيب جوارديولا.

وأكد سانشيز على أهمية عدم تضخيم الأمور، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام بلد الوليد بهدف والتي أعاقت مسيرة حامل اللقب في مطاردة ريال مدريد المتصدر وأطاحت به للمركز الثالث.

وعلق المهاجم قائلا "كانت مباراة غريبة، فقد فازوا علينا بشكل جيد، ولكن لا وقت للأسف، فإذا تفرغنا للحزن لن نخوض مباراة الأربعاء (أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا) بالشكل المطلوب. علينا التفكير بشكل إيجابي من أجل المباراة المقبلة".

وأكد اللاعب أن الدوري مازال في الملعب والدليل على ذلك أن ريال مدريد كان يبتعد عن البرسا بخمس نقاط ونجح في العودة وتصدر البطولة، مشيرا إلى أن فارق النقاط الأربع يمكن تعويضه، خاصة وأن الفريقين سيتواجها في الليجا وفي نهائي كأس الملك.

وعن إمكانية التعاقد مع مواطنه، لاعب وسط يوفنتوس أرتورو فيدال أكد أليكسيس أنه سيكون إضافة جيدة لصفوف البرسا، وأنه لاعب هام في صفوف المنتخب التشيلي