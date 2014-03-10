جالياني يتناول العشاء مع أنشيلوتي من أجل نصائح الفوز على أتلتيكو

روما، (إفي): قال نائب رئيس نادي ميلان الإيطالي، أدريانو جالياني، إنه سيتناول العشاء الليلة في العاصمة الإسبانية مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كما سيلتقي بالمدير الفني للفريق الملكي كارلو أنشيلوتي، ويأمل في أن يقدما له نصائح جيدة للفوز على أتلتيكو مدريد غدا.

وصرح جالياني قبل التوجه نحو مدريد "سأتناول العشاء مع صديقي فلورنتينو بيريز، وسيقول لي كيف نفوز على أتلتيكو مدريد. سألتقي أيضا بأنشيلوتي، الذي سيعطيني بعض النصائح".

ويواجه ميلان غدا الثلاثاء مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب فيسنتي كالديرون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو يبحث عن الفوز بأكثر من هدف لبلوغ الدور ربع النهائي، وذلك بعد خسارته في سان سيرو بهدف نظيف سجله دييجو كوستا.

واعترف المسئول الثاني بميلان أن مباراة الغد "ستكون صعبة"، مشيرا إلى أن فريقه سيحاول تكرار ما فعله في 2007 أمام بايرن ميونخ، عندما تعادل في إيطاليا 2-2 لكنه نجح في الفوز هناك في ألمانيا بهدفين نظيفين بربع النهائي، قبل أن يتوج لاحقا باللقب.

وأكد جالياني أن فريقه استعاد تقريبا كل المصابين وخاصة المهاجم ماريو بالوتيلي، رغم استمرار آلامه في الكتف، مشيرا رغم ذلك إلى أنه مقتنع بامكانية خوضه المباراة كأساسي.

فيما امتدح المسئول أتلتيكو قائلا "إنهم يلعبون بشكل رائع على ملعبهم. سينبغي علينا أن نصارع ونكافح غدا".

وأعرب جالياني عن ثقته في أن نجم الفريق الآخر، البرازيلي ريكاردو كاكا، سيقدم غدا "ليلة ساحرة".

وقال جالياني أن مباراة أتلتيكو غدا تعني "إنقاذ الموسم" لميلان، وذلك بعدما فقد عمليا الفوز بلقب الدوري المحلي، باحتلاله المركز العاشر حاليا بفارق 37 نقطة عن يوفنتوس المتصدر، وبفارق ثماني نقاط عن بارما السادس، الذي يحتل آخر مركز مؤهل لدوري أوروبا.

وأضاف "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا للذهاب إلى أبعد الأدوار بالتشامبونز. فالكالتشو أصبحت في يد اليوفي بنسبة 80%".

وعن مدرب ميلان الجديد، الهولندي كلارنس سيدورف، الذي حل قبل أسابيع مكان ماسيميليانو أليجري، أعرب جالياني عن ثقته في أنه سيظل بمنصبه "فعقده ممتد لعامين".