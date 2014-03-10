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تقارير - دورتموند يريد ثنائي إنتر لتعويض رحيل جوندوجان

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تقارير - دورتموند يريد ثنائي إنتر لتعويض رحيل جوندوجان تقارير - دورتموند يريد ثنائي إنتر لتعويض رحيل جوندوجان

/أ ش أ/ أفادت الأنباء يوم الاثنين بأن بروسيا دورتموند الألمانى يستعد للتقدم بعرض لضم لاعبي خط وسط نادى إنتر ميلان الإيطالي ماتيو كوفاسيتش وريكى ألفاريز.

وفى ظل احتمال رحيل نجم خط وسطه الكاى جوندوجان فإنه من المتوقع ان يستثمر دورتموند مبالغ كبيرة فى الصيف المقبل وحدد ثنائي النادي الإيطالى كصفقتين ممتازتين بالنسبة له.

وذكر موقع (بانوراما.اى تى) أن ماتيو كوفاسيتش /19 عاما/ ربما يسمح له ناديه بالرحيل نظرا لعدم الاعتماد عليه كثيرا فى المباريات هذا الموسم من جانب المدير الفنى والتر ماتزاري.

ومع ذلك فإن ألفاريز اصبح عنصرا مهما فى خطط ماتزارى هذا الموسم وجذب مستواه النادى الألمانى الذى يرى انه البديل النموذجى لجوندوجان.

يذكر انه على الرغم من مشاركة كوفاسيتش فى 23 مباراة بقميص انتر هذا الموسم الا انه شارك فى ثمانى مباريات فقط كاساسى.

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