حبس سائق “الزعفرانه” 4 أيام علي ذمة التحقيقات بالبحر الأحمر

قرر المستشار احمد غلاب، رئيس نيابة البحر الاحمر الكلية، حبس سائق اتوبيس الزعفرانه التابع لإحدي شركات النقل والسياحة بالغردقة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمتي القتل والاصابة الخطأ؛ الذي تسبب فيها حادث انقلاب الاتوبيس.

يذكر أن الحاث أسفر عن مصرع 9 ركاب وإصابة 30 أخرين.

وكلفت النيابة مديرية الصحة، بأخذ عينة من دم السائق لتحليلها لبيان تعاطي السائق أي مواد مخدرة من عدمه أثناء القيادة قبل وقوع الحادث.

وقرر رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية من المرور، لبيان سبب الحادث وفحص الحالة الفنية للأتوبيس وطلب تحريات المباحث.