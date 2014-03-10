عدلي منصور يبحث مع نبيل فهمي التجهيز للانتخابات الرئاسية بالخارج

استقبل الرئيس عدلي منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، نبيل فهمي، وزير الخارجية، حيث أكد الرئيس منصور على أهمية استمرار قيام سياسة مصر الخارجية على أسس من الندية والاحترام المتبادل، وأن تكون أكثر توازنا وديمقراطية، ولا تميل لطرف على حساب آخر، وإنما تُعلي مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي، إن الرئيس منصور أكد خلال اللقاء – الذي تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بالمصالح المصرية – على أهمية إيلاء اهتمام خاص بأوضاع المصريين المقيمين في الخارج، فضلاً عن الإعداد والتحضير الجيد لعقد الانتخابات الرئاسية بسفاراتنا في الخارج.