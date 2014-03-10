النيابة تحقق فى واقعة تعرض “دومة” و”ماهر” للتعذيب قبل بدء جلسة اليوم

كلفت محكمة جنح مستانف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، النيابة العامة بالتحقيق فى واقعة تعرض المتهمين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، والناشطين أحمد دومة، ومحمد عادل، للضرب والتعذيب على أيد قوات الأمن المعينة بتأمين معهد الأمناء قبل بدء نظر الاستئناف المقدم منهم علي الأحكام الصادره ضدهم بالحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لإتهامهم بخرق قانون التظاهر، والتعدى على أمن محكمة عابدين .

ويذكر أن، محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مساء الاثنين، قررت تأجيل نظر قضية “أحداث محكمة عابدين” المتهم فيها أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، إلى جلسة 7 إبريل.