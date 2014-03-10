النيابة تأمر بضبط وإحضار 5 متهمين بمحاولة تهريب متهم بقنا‎

أمرت النيابة العامة، بنجع حمادى، بضبط وإحضار 5 أشخاص لإتهامهم بمقاومة السلطات و محاولتهم تهريب متهم بعد القبض عليه بنجع حمادي.

تعود أحداث الواقعة، إلى السبت الماضى عند قيام النقيب مصطفى القاضي، معاون مباحث نجع حمادي والقوة المرافقة له من إلقاء القبض على (أحمد.ا.ح،) الهارب من حكم قضائي، وبعد القبض عليه حاول كلا من (سمير.ح.ف،) وشقيقيه (أحمد ) ، و(رمضان،) و(أحمد.ر.ف) ، و(أحمد.ص.م) تهريبه قبل دخوله مركز شرطة نجع حمادي إلا أن القوات أحبطت المحاولة.

تحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي قررت سرعة ضبط وإحضار المتهمين بتهمة مقاومة السلطات ومحاولة تهريب متهم.