المنيا يفوز على الحدود 3/صفر.. والاتحاد على الرجاء 1/صفر في الدوري العام

فاز فريق المنيا على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين باستاد الترسانة في إطار المجموعة الثانية ضمن منافسات الأسبوع ال12 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

أحرز الهدف الأول لفريق ألمنيا اللاعب محمد قاعود في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني اللاعب عمرو عثمان في الدقيقة 20 من الشوط الثاني من ضربة جزاء وسجل الهدف الثالث اللاعب إسلام رشدي في الدقيقة 26 من نفس الشوط.. كما شهدت المبارة حالة طرد للاعب فريق حرس الحدود محمد طارق في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق المنيا إلى 8 نقاط متزيل جدول المجموعة، بينما توقف رصيد فريق حرس الحدود عند 15 نقطة في المركز الثالث.

وفى مبارة أخرى من المجموعة الأولى، فاز فريق الاتحاد السكندري على فريق الرجاء بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد الإسكندرية

أحرز هدف المباراة اللاعب أحمد شرويدة في الدقيقة 40 من الشوط الثاني، ليرتفع رصيد فريق الاتحاد إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فريق الرجاء عند 9 نقاط في المركز التاسع.