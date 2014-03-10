بالصور..تطوير مصيف بلطيم وتدشين قرية ريفية بكفر الشيخ

عقد المستشار، محمد عزت عجوة، محافظ كفرالشيخ، إجتماعًا مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة؛ بحضور الدكتور علاء الدين عبد الوهاب ممثل الإدارة العامة لتنشيط السياحة و المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء الوحدات المحلية لمدينة فوه ومدينة مطوبس ومصيف بلطيم و مديرة ادارة السياحة بالمحافظة .

وتطرق الاجتماع، إلى رفع مقومات السياحة بالمحافظة وتطوير مصيف بلطيم كمزار سياحى لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة فى فصل الصيف، ومناقشة اللائحة الخاصة بالهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، كما تم مناقشة امكانية عمل قرية ريفية على غرار القرية الفرعونية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة المحافظ فى إطار جهود المحافظة لتطوير قطاع السياحة بالمحافظة خاصة مدينة فوه والمتميزة بالأثار الاسلامية والتى تعتبر ثالث مدن الجمهورية فى الاثار الاسلامية والتى يوجد بها 360 مسجداً أثريأ.