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عضو الدعوة السلفية يطالب الحكومة بوضع استراتيجية لمنع العنف بالجامعات

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عضو الدعوة السلفية يطالب الحكومة بوضع استراتيجية لمنع العنف بالجامعات عضو الدعوة السلفية يطالب الحكومة بوضع استراتيجية لمنع العنف بالجامعات

طالب الشيخ سامح عبد الحميد عضو الدعوة السلفية، وضع استراتيجية مُحكمة لاحتواء العنف فى الجامعة، قائلاً:" يجب علينا أن نتقبل وجود الأمن بالجامعات لحماية الأساتذة والطلاب والإداريين وحماية المنشآت الجامعية ، فنحن فى ظروف غير عادية ، وقد خرج التظاهر عن أشكاله المعروفة عالميًّا إلى أنواع من التخريب والإخلال بالأمن".

وقال "عبد الحميد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يجب تشكيل لجان لتقصى الحقائق للكشف عن أسباب الحوادث التى وقعت وما زالت مستمرة فى الجامعات، وكيف سقط قتلى من الطلاب، وتقديم المتسببين فى ذلك لمحاكمات عادلة ، حتى لا يستغل البعض تلك الأحداث لإشعال الفتنة الدائمة والتحريض المستمر، مضيفاً:" فالإخوان كثيرًا ما يتحاشون الصدامات فى الشارع لأن الأهالى هم من تتصدى لهم، ولذلك يحرصون على بقاء العنف داخل الجامعة".

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