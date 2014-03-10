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عميدة صيدلة القاهرة تطالب جابر نصار بالتدخل للإفراج عن طالب محبوس

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عميدة صيدلة القاهرة تطالب جابر نصار بالتدخل للإفراج عن طالب محبوس عميدة صيدلة القاهرة تطالب جابر نصار بالتدخل للإفراج عن طالب محبوس

أصدرت كلية الصيدلة جامعة القاهرة، بيانًا بشأن احتجاز الطالب حمدى أحمد على المقيد بالفرقة الثانية بالكلية، الذى احتجز يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، وقامت إدارة الكلية بإرسال خطابات لرئيس جامعة القاهرة ونائبه، للإفادة بما حدث للطالب، وإرسال خطاب وإجراء مكالمة هاتفية مع مدير الشئون القانونية بالجامعة، ومطالبته بتعيين محامٍ من قبل الجامعة للتواصل مع الطالب والدفاع عنه وإرسال جميع المستندات المطلوبة لذلك من الكلية.

وأضاف البيان، أن الدكتور عزة أغا عميد الكلية قامت بمناقشة ما حدث للطالب مع رئيس الجامعة، وأفاد بأنه خلال الأسبوع الماضى تم عقد لقاء مع النائب العام، وأسفر عن ذلك إخلاء سبيل عدد من الطلاب المحتجزين، وأنهم مستمرون فى ذلك.

وأكد البيان، أن الدكتور عزة أغا أرسلت خطابًا إلى الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، لمخاطبة النائب العام ليطلب منه سرعة إخلاء سبيل الطالب على ذمة القضية حرصًا على مستقبله الدراسى، وأنه سيتم إرسال مجموعة من الكلية تضم ممثلاً عن أعضاء الكلية و من الطلاب، وذلك لزيارة الطالب ودعمه معنويًا.

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