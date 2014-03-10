تقرير - ربع نهائي دوري الأبطال يبتسم لبايرن وسان جيرمان وبرشلونة

مدريد، (إفي): أصبحت فرق بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان وباريس سان جيرمان الفرنسي أقرب للتأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في انتظار اتمام المهمة خلال دور الإياب بثمن النهائي غدا وبعد غد.

وتعد مسألة التأهل للدور ربع النهائي عمليا محسومة للبي اس جي بعد فوزه الساحق الشهر الماضي في لقاء الذهاب على ملعب باير ليفركوزن الألماني برباعية نظيفة، وبدرجة أقل لكل من بايرن حامل اللقب وبرشلونة بفوزهما خارج قواعدهما أيضا على أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين بهدفين نظيفين، أما أتلتيكو فسيستقبل ميلان الإيطالي على ملعبه وهو المرشح الأقوى للعبور بفوزه ذهابا في سان سيرو بهدف نظيف.

ويواصل الفريق البافاري بقوة حملة الدفاع عن لقبه تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بعد الفوز الثمين على ملعب الإمارات بهدفين سجلهما توني كروس وتوماس مولر، وهو يسعى على الأرجح غدا لتكرار الانتصار أمام المدفعجية في ملعب أليانز أرينا.

فبايرن على المستوى المحلي ضمن بشكل كبير الاحتفاظ بلقب البوندسليجا، حيث يتفوق بفارق 20 نقطة عن بروسيا دورتموند وصيفه، وبإمكانه إعلانه البطل حسابيا هذا الشهر، وقد أنهى آخر أربع مباريات له بانتصارات عريضة في الدوري المحلي، آخرها الفوز خارج قواعده أمام فولفسبورج 1-6.

أما أرسنال فيعيش منتشيا هو الآخر بعدما نجح أول أمس في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الأولى منذ عام 2009، ويطمح من خلالها للتتويج بأول لقب محلي له منذ 2005، وذلك بعد فوزه الكبير على إيفرتون برباعية مقابل هدف.

لكن على مستوى البريميير ليج، فتراجع أرسنال للترتيب الثالث بفارق الأهداف عن ليفربول الوصيف، وأصبح الفارق بينه وتشيلسي المتصدر سبع نقاط.

أما برشلونة فرغم انتصاره المستحق وسيطرته على مجريات اللعب في ملعب الاتحاد وتسجيله لهدفين بواسطة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي داني ألفيش، إلا أنه يعاني من انتكاسه كبيرة على مستوى الأداء في الليجا، ليتراجع بدوره للمركز الثالث بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وخسر الفريق الكتالوني مرتين في آخر ثلاث جولات أمام ريال سوسييداد 1-3 والسبت أمام المتواضع بلد الوليد 0-1 ، لتتراجع بقوة فرص احتفاظه بلقب الدوري المحلي.

وسيواجه برشلونة منافسا أكثر قوة يوم الأربعاء بملعب كامب نو، مع عودة الأرجنتيني سرخيو أجويرو، الذي لم يخض لقاء الذهاب.

ورغم خسارته قبل جولتين وتعادله في الجولة قبل الماضية ثم انتصاره السبت أمام ستوك سيتي بهدف وحيد ليحتل الترتيب الرابع في البريميير ليج، إلا أن السيتيزنس لم يفقدوا فرصهم في اللقب حيث تتبقى لهم ثلاث مباريات مؤجلة سيصعدوا بها للصدارة حال الفوز بها.

فيما سيخوض باريس سان جيرمان مباراة شبه مضمونة على ملعبه حديقة الأمراء يوم الأربعاء أمام باير ليفركوزن، بعد الفوز ذهابا برباعية بقيادة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الهدفين.

ولن تكون مهمة المدرب لاوران بلان صعبة على الإطلاق، خاصة وأنه عزز انفراده بصدارة الليج آ بفوزه الاخير والرابع على التوالي أمام باستيا بثلاثية، ليقترب أكثر من الاحتفاظ باللقب، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن موناكو الوصيف.

وأصبح الفريق الفرنسي قريبا من التأهل لربع نهائي التشامبيونز ليج للعام الثاني على التوالي، وخاض إجمالي 27 مباراة في أوروبا على ملعبه دون هزيمة.

أما باير فقد ودع عمليا بطولة أوروبا، بعدما تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، متنازلا عن وصافته للبوندسليجا لصالح بروسيا دورتموند، بالإضافة لفشله في تحقيق اي انتصار خلال الجولات الأربع الماضية.

بينما يستعد أتلتيكو بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني لمواصلة الإنجازات الأوروبية يوم الثلاثاء، حيث حقق الفريق الفوز في 15 من أصل آخر ستة عشر مباراة خاضها بالتشامبيونز على ملعبه.

وسيسعى الأتلتي للحفاظ على نظافة شباكه في المقام الأول خلال مباراة الغد أمام ميلان الإيطالي بملعب فيسنتي كالديرون وهو يتقن الجانب الدفاعي، خاصة وأنه فاز ذهابا بهدف عبر دييجو كوستا.

ويسعى أتلتيكو لاجتياز ميلان بقيادة مدربه الهولندي كلارنس سيدورف، الذي استعاد نجم هجومه ماريو بالوتيلي، عقب تعافيه من اصابة في الكتف.

ومحليا استعاد الروخيبلانكوس وصافة الليجا من أنياب برشلونة وأصبحوا على بعد ثلاث نقاط من ريال مدريد.

أما ميلان فيعاني الأمرين في هذا التوقيت بعد خسارتيه الأخيرتين أمام يوفنتوس وأودينيزي ليتلقى الخسارة العاشرة في الدوري الإيطالي والتي يحتل بها الترتيب العاشر.