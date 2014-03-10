12 مقاتلة أمريكية تصل بولندا بعد التصعيد الروسي بالقرم وميركل تهاجم بوتين

تعتزم الولايات المتحدة إرسال 12 طائرة مقاتلة من نوع “إف-16″ ، إلى بولندا بحلول الخميس المقبل.

واتفق الجانبان “الأميركي والبولندي” على بدء نشر وحدة للقوات الجوية الأميركية تشمل أيضاً طائرات نقل و300جندي. يأتي ذلك بطلب من بولندا في ظل توتر الوضع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البولندية ، إن هذا التحرك يأتي بناء على طلب بولندا في إطار تمرين عسكري و تم تقديم موعده وتوسيعه، في ظل وضع سياسي متوتر بسبب الوضع في أوكرانيا”.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت إلى ليتوانيا 4 طائرات “إف-15″ لتعزيز مراقبة المجال الجوي لبحر البلطيق.

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ويأتي التحرك العسكري الأميركي بالتزامن مع سيطرة قوة مسلحة موالية لروسيا يرتدي أفرادها زياً عسكرياً يخلو من أي علامات على مطار عسكري آخر في شبه جزيرة القرم، وأضاف مصدر أوكراني ، أن المهاجمين نصبوا مدفعاً رشاشاً على طول ممر الهبوط في المطار الواقع قرب قرية ساكي.

الجدير بالذكر أنه سيطرت القوات الروسية على مواقع استراتيجية في القرم من بينها مطار بيلبك العسكري ، والمطار المدني الرئيسي في سيمفروبول، إضافة لسيطرتها على معابر حدودية هامة.

هذا وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت إن الاستفتاء المزمع في القرم على الانضمام إلى روسيا غير مشروع وينتهك دستور أوكرانيا.