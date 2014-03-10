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إرسال سلاح نجل “هشام طلعت” للمعمل الجنائى .. واستدعاء ضابط الواقعة

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إرسال سلاح نجل “هشام طلعت” للمعمل الجنائى .. واستدعاء ضابط الواقعة إرسال سلاح نجل “هشام طلعت” للمعمل الجنائى .. واستدعاء ضابط الواقعة

ارشيفية

 

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، بإرسال طبنحة صوت تم ضبطها بحوزه نجل، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي إلى المعمل الجنائى لفحصها، كما أمرت النيابة استدعاء ضباط قسم قصر النيل لسماع اقواله فى الواقعة .

وأسند يحيى مختار وكيل نيابة قصر النيل، للمتهم حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، فيما أنكر المتهم علاقة بالواقعة، وأنه لا يعرفه عن شئ.

وكانت النيابة، أمرت بإخلاء سبيل نجل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، بكفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه، و ذلك عقب ضبطه بحوزته طبنجة صوت معدلة.

وكانت قوات الأمن، قد تمكنت من ضبط عمر هشام طلعت مصطفي 25 سنة، و يعمل في مجموعة شركات والده، وذلك في كمين شرطي بشارع القصر العيني، حيث ضبط بحوزته طينجة صوت معدلة، وأمرت النيابة بإرسالها إلي المعمل الجنائي لفحصها.

 

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