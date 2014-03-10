عطلة رومانسية تجمع ميشيل كيغان ومارك رايت في دبي

يبدو أن للإمارات العربية تأثيراً رومانسياً مميّزاً في علاقة الممثلة Michelle Keegan وخطيبها Mark Wright، حيث توجه الثنائي إلى الإمارات العربية المتحدة للاستمتاع بعطلة مميّزة، بعد أن كانت شرارة علاقتهما قد انطلقت في دبي، خلال عطلة رأس سنة 2011.

ويقضي الثنائي Michelle و Mark أجمل الاوقات سويّاً في دبي، حيث يستمتعان بأشعة الشمس على شاطئ مكان إقامتهما في فندق"Grosvenor House".

ورصدت عدسات الباباراتزي Michelle البالغة من العمر 26 عاماً، وهي ترتدي "playsuit"ملوناً، وعلامات الحبّ والرومانسيّة بادية عليها وعلى خطيبها Mark البالغ من العمر 27 عاماً، والذي كان يحتضنها ويقبّلها على الشاطئ.