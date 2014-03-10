مصالحة نضال الأحمدية وهيفا وهبي

يبدو أن وفاة والدة الاعلامية نضال الأحمدية ستفتح الأبواب لطيّ صفحة قديمة وفتح صفحة جديدة، في العلاقة بينها وبين الفنانة هيفاء وهبي.

فبعد أن علمت هيفا بوفاة والدة نضال حرصت على الاتصال بها، وتقديم واجب العزاء لها، ولكن نضال لم تتمكن من الرد على اتصالها يومها بسبب انشغالها بالمعزين الذين زاروها في بيتها وطلبت من أحد أقاربها أن يتحدث عوضاً عنها.

نضال ما لبثت أن ارسلت تغريدة الى هيفا، وشكرتها على موقفها النبيل وكتبت "شكرا هيفا وكلو بيصغر قدام موقفك الانساني الكبير. أمي كانت تحبك"، هيفا عادت وردّت على تغريدة نضال بتغريدة مماثلة قالت لها فيها" كمان انا كنت حبا كتير. الله يرحمها ويخفف وجعك".

يشار الى ان آخر خلاف بين هيفا ونضال، ظهر بطريقة غير مباشرة، على إثر الخلاف الذي وقع قبل مدة بين الأحمدية والفنانة أحلام حيث ساندت هيفا صديقتها أحلام بطريقة غير مباشرة، بينما تسلحت نضال بالفنانة شمس لدعمها، وهي يعرف عنها خلافها الكبير مع أحلام.

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