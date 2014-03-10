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تدهور الحالة الصحية لسيد زيان

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تدهور الحالة الصحية لسيد زيان تدهور الحالة الصحية لسيد زيان

تدهورت الحالة الصحية للفنان الكوميدي سيد زيان، وأشارت ابنته إيمان أن نسبة الأوكسجين في جسده قلّت بنسبة كبيرة، ما استدعى تواجده بشكل دائم على جهاز التنفس الصناعي.
وأوضحت أن درجة حرارته في حالة من عدم الاستقرار وازدادت نسبة البلغم على صدره، يأتي ذلك بعد أن غادر الفنان الكوميدي العناية المركزة أول أمس وكانت صحته جيدة إلا إنها عادت للتدهور مجدداً.

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