بيروت _ إدي اسطا

كشف السيناريست Billy Ray الذي كان مرشّحاً لجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم Captain Phillips، أنه يكتب حالياً سيناريو فيلم عنوانه The Ballad of Richard Jewell خصيصاً للممثلين Leonardo DiCaprio و Jonah Hill اللذين ترشحا لجائزة أوسكار عن دورهما في فيلم The Wolf of Wall Street ولكن على عكس الفيلم المذكور سيؤدي الممثل Jonah Hill الدور الرئيسي والممثل Leonardo DiCaprio الدور المساعد.