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سفير مصر باليابان يفتتح مهرجان المأكولات المصرية المنعقد بـ"أوساكا"

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سفير مصر باليابان يفتتح مهرجان المأكولات المصرية المنعقد بـ"أوساكا" سفير مصر باليابان يفتتح مهرجان المأكولات المصرية المنعقد بـ"أوساكا"

افتتح هشام الزميتى سفير فى اليابان مهرجان المأكولات المصرية المنعقد بمدينة أوساك، ثانى أكبر المدن اليابانية.

يُعقَد المهرجان، فى الفترة من 7 إلى 16 مارس بمشاركة اثنين من أشهر الطهاة من مصر، وتم تنظيمه بالتعاون بين المكتب السياحى بالسفارة المصرية وأكبر فندق فى أوساكا.

حضر مراسم الافتتاح كبار المسئولين اليابانيين بمدينة أوساكا، ورؤساء وأعضاء جمعيات الصداقة مع مصر، وممثلى وسائل الإعلام اليابانية، وتضمن حفل الافتتاح تقديم فقرات للفنون الشعبية المصرية من فرق شبابية مقيمة فى أوساكا.

وألقى الزميتى خلال الافتتاح كلمة أوضح فيها أن انعقاد هذا المهرجان للعام الثانى على التوالى بعد نجاحه الكبير فى العام الماضى يعكس اهتمام وإعجاب الشعب اليابانى بمختلف جوانب الثقافة والتقاليد المصرية.

وأوضح أن المهرجان يأتى فى إطار جهود استعادة التدفق السياحى اليابانى إلى مصر، مجدّدًا مناشدته للإعلام اليابانى الحرص على تقديم صورة صحيحة عن الأوضاع فى مصر خاصة بعد أن استعادت استقرارها الأمنى.
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