وزير الخارجية يلتقي بوفد لجنة حقوق الشعب الفلسطيني التابعة للأمم المتحدة

استقبل نبيل فهمي، وزير الخارجية، وفد لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التابعة للأمم المتحدة بحضور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي بأن الوزير فهمي أشاد خلال الاجتماع بالدور الهام الذي تقوم به اللجنة في الحفاظ على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ، وبصفة خاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أعاد خلال الاجتماع التأكيد على الأهمية القصوى للإلتزام بكافة مرجعيات عملية السلام باعتبارها تمثل مبادئ الشرعية الدولية التي لا يمكن تغييرها ، مؤكداً على ضرورة أن تفضي المباحثات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود 4 يونيو 1967.

وأوضح عبد العاطي أن رئيس اللجنة الأممية أعرب عن تقدير اللجنة لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية ، مشيرا الى أن اللجنة تواجه تحديات جديدة بهدف ضمان حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه الأساسية المشروعة