” دومة ” و” ماهر ” يضربون عن الطعام بعد اتهامات للشرطة بتعذيبهم

أكد طارق العوضى، المحامى عن المتهمين أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، أن المتهمين دخلوا فى إضراب عن الطعام بسبب تعرضهم للتعذيب بالسجن، وأثناء إحضارهم لحضور جلسات استئنافهم على علي الأحكام الصادره ضدهم بالحبس 3 سنوات .

وأضاف عوضى، إن هيئة الدفاع قررت الإنسحاب بسبب رفض المحكمة إثبات اثار التعذيب والضرب التى تعرض لها النشطاء أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، وأحمد دومة، ومحمد عادل أثناء وجودهم بسجن طرة، لتنفيذ الحكم الصادر بحبسهم.

وأشار عوضى، إلى ان هيئة الدفاع أرادت فضح الممارسات التى تمت مع المتهمين، وتعرضهم للضرب المبرح أثناء وجودهم بالسجن، لإجبارهم على تغيير مواقفهم المناهضة لأساليب الداخلية.

وأوضح عوضى، إن هيئة الدفاع اعترضت خلال الجلسة على قرار منع الصحفيين من الدخول، وقررت المحكمة تأجيل القضية، لتمكين المتهمين من إحضار محاميين للدفاع عنهم .