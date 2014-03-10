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الجيش الحكومي السوري يعلن تقدمه بالقلمون

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الجيش الحكومي السوري يعلن تقدمه بالقلمون الجيش الحكومي السوري يعلن تقدمه بالقلمون

الجيش السوري

كثف الطيران الحربي السوري هجماته، على مدينة يبرود في القلمون شمال العاصمة دمشق، وقال الجيش إنه يحرز تقدما نحو المدينة، في وقت أظهرت صور بثها ناشطون على الإنترنت تمركز مقاتلي المعارضة على جبال دنحا، في محاولة لمنع القوات الحكومية من التقدم باتجاه يبرود.

وأفادت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية باندلاع اشتباكات في ريف دمشق الغربي بين الجيشين الحر والحكومي في داريا، بينما شهدت منطقة خان الشيح قصفا مدفعيا من القوات الحكومية. كما شن الجيش الحكومي قصفا مدفعيا على حي القدم جنوبي العاصمة.

وفي ريف حلب الشرقي، قال ناشطون إن مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” سيطروا على عدد من القرى بعد اشتباكات مع الجيش الحر.

وفي ريف حمص – حسب القناة – ذكر الناشطون أن القوات الحكومية أعدمت 40 شخصاً في بلدة الزارة، التي سيطرت عليها قبل يومين، في محاولة من الجيش للتقدم باتجاه معاقل المعارضة على الحدود مع لبنان.
> وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن “انفجار لغم بأحد أهم قادة العمليات في معركة القلمون بريف دمشق العميد موفق حيدر، ومقتل اثنين من حراسه وإصابة حيدر بجروح”.

وأوضحت الهيئة أن هناك اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وقوات في محيط إدارة الدفاع الجوي على أطراف بلدة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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