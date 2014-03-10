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بالصور..محافظ الإسكندرية يبحث مشروع رصف وتطوير محور من كوبري محرم بك إلى “القباري”

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بالصور..محافظ الإسكندرية يبحث مشروع رصف وتطوير محور من كوبري محرم بك إلى “القباري” بالصور..محافظ الإسكندرية يبحث مشروع رصف وتطوير محور من كوبري محرم بك إلى “القباري”

محافظ الإسكندرية

عقد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية اجتماعا صباح اليوم اليوم مع ممثلين عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الاحياء و المشروعات لبحث ما تم فى مشروع رصف و تطوير محور خلف الموقف الجديد ش 218 غرب الاسكندرية و الذى يبدأ من كوبرى محرم بك و حتى كوبرى القباري والذى يعمل على تخفيف الحركة المرورية من طريق القبارى السريع و استيعاب النقل الثقيل و النقل العادى للشركات .

وامر المحافظ بإزالة جميع المعوقات أمام المشروع ، كما كلف سيادته المسئولين بتكوين لجنة دائمة متواجدة بالموقع و مكونه من مختلف الجهات من كهرباء و صرف صحى و غاز و تليفونات ، لاستكمال الخدمات المطلوبة و سرعة تنفيذها .

كما شدد سيادته على ضرورة نقل المبانى العشوائية الموجودة فى نهر الطريق الى اماكن اخرى و بصورة اكثر تحضرا.

 

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