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بالصور.. محافظ الإسكندرية يلتقي بقنصل لبنان

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بالصور.. محافظ الإسكندرية يلتقي بقنصل لبنان بالصور.. محافظ الإسكندرية يلتقي بقنصل لبنان

إستقبل اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، أسامة الخشاب، قنصل عام لبنان بالأسكندريه لدعم العلاقات الثنائيه، بين و لبنان.

 وخلال الاجتماع تم التنسيق بين القنصليه والمحافظة  لإقامة حفل فني كبير تحييه الفنانة القديرة ماجدة الرمي، وتوحدت جهود الجانبين لأقامة الحفل علي أرض مكتبة الأسكندريه.

ويهدف  الحفل إلى تقارب الثقافات بين الشعبين، وإضفاء لون ترفيهى علي نفوس الشعب المصرى لما شاهده من ثورات الربيع العربي.

 وأوضح المحافظ، أن الحفل رسالة تحمل للعالم السلام والاستقرار الأمني علي أرض الحضارات الإسكندرية.

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