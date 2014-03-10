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مصدر قضائي بالأقصر ينفي إقتحام أمناء الشرطة لنيابة إسنا

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مصدر قضائي بالأقصر ينفي إقتحام أمناء الشرطة لنيابة إسنا مصدر قضائي بالأقصر ينفي إقتحام أمناء الشرطة لنيابة إسنا

نفي مصدر قضائي رفيع المستوي بنيابة الأقصر ، ما نشر في إحدي المواقع ، عن إقتحام أمناء شرطة لمقر نيابة مركز إسنا ، علي خلفية مشادات وإشتباكات بين عاملين بالنيابة وأمين شرطة .

وقال المصدر ، أن ما حدث مجرد مشادة كلامية بين أمين شرطة وعامل البوفيه بنيابة إسنا ، إنتهت بالصلح بينهما ودونما حتي تحرير محضر بالواقعة .

من جانبه ، قال اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر ، أن ما نشر في هذا الخصوص عار تماما من الصحة ، ولا يتعدي كونه هراء من نسج خيال كاتبه .

وشدد بكر علي أن العلاقة ما بين رجال الشرطة والهيئات القضائية المختلفة ، أساسها المحبة والود والإحترام المتبادل .

كانت إحدي المواقع الإخبارية ن قد ذكرت أن معركة بالأيدي نشبت بين العاملين بنيابة إسنا ، وأمناء وأفراد شرطة أ، ثناء عرض المتهمين ، مما أسفر عن إقتحام قوات الأمن لسراي النيابة ن وسحب جميع رجال الشرطة من المبنى وهو ما نفته المصادر .

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