محافظ مطروح يقوم بجولة مرورية بمناطق محدودي الدخل ومنطقة الروضة وسوق ليبيا

في أطار جهود السيد اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح ، لحل ومتابعة المشكلات التي يعانى منها المواطنين ، خاصة مشكلة النظافة وعدم وجود إنارة في بعض المناطق .

> قام المحافظ ، بجولة مرورية بمناطق محدودي الدخل ومنطقة الروضة وسوق ليبيا ، بالإضافة إلى تفقد محطة الصرف الصحي الرئيسي بالمدينة.

ووجه المحافظ لرئيس المدينة خلال الجولة على ضرورة إنارة كافة أعمدة الإنارة بمنطقة محدودي الدخل ، الى جانب إزالة بعض تجمعات القمامة بجانب العمارات ومخالفات المباني ، مع التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية من قبل رئيس الحي.

وفى سياق متصل ، أكد الغندور على ضرورة رفع كفاءة المنطقة أمام سوق ليبيا ، لتظهر بالشكل اللائق أمام زائري المحافظة، وإزالة تعديات أصحاب المحالات على الأرصفة وايضا رفع مخلفات هدم المحال ، والذي تم تنفيذ أزاله له بعدد 20 محل تجارى الأسبوع الماضي ، مع التأكيد على وضع مجلس المدينة رؤية مستقبلية لتطوير المنطقة وتجميلها.

من جانبة ، شدد المحافظ على ضرورة إلزام أى مواطن ، يقوم بالبناء داخل مدينة مرسى مطروح ، بوضع غطاء على هذه المباني بالكامل حفاظا عى المظهر الحضاري ، ولمنع التعديات على الشوارع والأرصفة ، كما تفقد المحافظ مبنى محطة الصرف الصحي الرئيسة بالمدينة أمام البنك الأهلى ، وإستمع الى شرح عن كيفية تشغيل المحطة والمعوقات التي تعانى منها.

ووجه المحافظ ، بضرورة قيام رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بإصلاح كافة الأعطال الموجودة بلوحة المبينات الرئيسية ، وكذلك عمل صيانة لكشافات الإضاءة داخل المحطة ، على أن يتم تشغيلها بالتناوب بنسبة 50%.

كما شدد على ضرورة عدم إستخدام المحطة كجراج للسيارات ، ومنع وجود أى سيارات غير تابعة لمحطة الصرف بعد إكتشافه وجود سيارة تابعة للشركة بالمحطة.

> ومن خلال تفقده للنادي الاجتماعي وجة الغندور، الى رئيس مدينة مرسي مطروح بالإهتمام بإنارة النادي من الخارج والداخل وتوفير الإنارة اللازمة لقاعة حفظة القرآن الكريم بالنادي.