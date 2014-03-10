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محافظ مطروح يقوم بجولة مرورية بمناطق محدودي الدخل ومنطقة الروضة وسوق ليبيا

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محافظ مطروح يقوم بجولة مرورية بمناطق محدودي الدخل ومنطقة الروضة وسوق ليبيا محافظ مطروح يقوم بجولة مرورية بمناطق محدودي الدخل ومنطقة الروضة وسوق ليبيا

في أطار جهود السيد اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح ، لحل ومتابعة المشكلات التي يعانى منها المواطنين ، خاصة مشكلة النظافة وعدم وجود إنارة في بعض المناطق .
> قام المحافظ ، بجولة مرورية بمناطق محدودي الدخل ومنطقة الروضة وسوق ليبيا ، بالإضافة إلى تفقد محطة الصرف الصحي الرئيسي بالمدينة.

ووجه المحافظ لرئيس المدينة خلال الجولة على ضرورة إنارة كافة أعمدة الإنارة بمنطقة محدودي الدخل ، الى جانب إزالة بعض تجمعات القمامة بجانب العمارات ومخالفات المباني ، مع التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية من قبل رئيس الحي.

وفى سياق متصل ، أكد الغندور على ضرورة رفع كفاءة المنطقة أمام سوق ليبيا ، لتظهر بالشكل اللائق أمام زائري المحافظة،  وإزالة  تعديات أصحاب المحالات على الأرصفة وايضا رفع مخلفات هدم المحال ، والذي تم تنفيذ أزاله له بعدد 20 محل تجارى الأسبوع الماضي ، مع التأكيد على وضع مجلس المدينة رؤية مستقبلية لتطوير المنطقة وتجميلها.

من جانبة ، شدد المحافظ على ضرورة إلزام أى مواطن ، يقوم بالبناء داخل مدينة مرسى مطروح ، بوضع غطاء على هذه المباني بالكامل حفاظا عى المظهر الحضاري ، ولمنع التعديات على الشوارع والأرصفة ، كما تفقد المحافظ مبنى محطة الصرف الصحي الرئيسة بالمدينة أمام البنك الأهلى ، وإستمع الى شرح عن كيفية تشغيل المحطة والمعوقات التي تعانى منها.

ووجه المحافظ ، بضرورة قيام رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بإصلاح كافة الأعطال الموجودة بلوحة المبينات الرئيسية ، وكذلك عمل صيانة لكشافات الإضاءة داخل المحطة ، على أن يتم تشغيلها بالتناوب بنسبة 50%.

كما شدد على ضرورة عدم إستخدام المحطة كجراج للسيارات ، ومنع وجود أى سيارات غير تابعة لمحطة الصرف بعد إكتشافه وجود سيارة تابعة للشركة بالمحطة.
> ومن خلال تفقده للنادي الاجتماعي  وجة الغندور، الى رئيس مدينة مرسي مطروح بالإهتمام بإنارة النادي من الخارج والداخل وتوفير الإنارة اللازمة لقاعة حفظة القرآن الكريم بالنادي.

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