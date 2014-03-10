أمين نقابة أصحاب المعاشات: قرار محلب برفع "المعاش الضمانى" تأخر كثيرًا

قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب برفع استحقاق المساعدة الشهرية الضمانية "المعاش الضمانى" إلى 323 جنيهًا للفرد الواحد، و360 جنيها للفردين و413 للثلاثة أفراد، و450 للأربعة أفراد بالأسرة، بأنه تأخر تنفيذه شهرين منذ إصداره من رئيس الجمهورية فى يناير الماضى، مضيفا أنه قرار جيد يرفع التأمينات حوالى 50%.

وأضاف الصباغ، فى تصريحات خاصه لــ"اليوم السابع"، أنه قد آن الآوان لتنفيذ ما جاء بمذكرة النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بتعديل المادة 19 التى يترتب عليها الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتقابلوا مع وزيرة التضامن الاجتماعى لمناقشة أحوال أصحاب المعاشات والحد الأدنى لهم.