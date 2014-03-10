البدرى فرغلى: 5 حكومات بعد الثورة وأصحاب المعاشات يعانون التهميش

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تضمنت شكوى الملايين من أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريا، وأن أصحاب المعاشات ما زالوا مهمشين ومعادين من قبل الحكومة ويطالبه بالتدخل السريع فى حل مشكلتهم.

وأضاف فرغلى، فى تصريحات خاصة لــــــ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من مرور 5 حكومات، إلا أن وضع أصحاب المعاشات لم يتغير فما زالوا يطالبون بنفس المطالب دون أى تنفيذ من الحكومات المختلفة، مضيفا أن الحكومات السابقة قامت ضد أصحاب المعاشات بجرائم إنسانية ضد الملايين من أصحاب المعاشات.

وأشار البدرى ، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى تعمل بمجلس إدارة غير شرعى وغير قانونى ويعادوننا بشكل بين وعلى رئيس الوزراء التدخل السريع، موضحا أن وزير التخطيط حصل على أموال الاستثمار 17 مليار الشهر الماضى وهى أموال المعاشات والتأمينات ومول بها الفئات الأخرى وتناسى وهمش أصحاب رأس المال نحن أصحاب المعاشات.