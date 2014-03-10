جيرو: ما لا يقتلك.. يجعلك أقوى

يعتقد الفرنسي أوليفر جيرو مهاجم أرسنال أنه أصبح أقوى الآن بعد فضيحة خيانته لزوجته مع فتاة في فندق قبل مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري.

القصة تعود إلى أول فبراير الماضي، عندما خرجت تقارير تؤكد اصطحاب جيرو لعارضة الأزياء الأمريكية سيليا كاي قبل مباراة أرسنال وكريستال بالاس والتي فاز بها المدفعجية 2-0.

ونشرت الصحف الإنجليزية صورا لجيرو تثبت ادعاءاتها، ليضطر إلى الاعتراف بالأمر والاعتذار لزوجته ومدربه أرسين فينجر والجماهير.

وقال جيرو لصحيفة "دايلي ميل": "كان هناك أشياء في الأمر صحيحة.. وأشياء أخرى خاطئة ولكن هذا كان من الماضي".

وتابع "ما لا يقتلك يجعلك أقوى، وأنا واثق في أن كل ما تعرضت له جعلني أقوى".

وأضاف "كل ما احتجته هو التركيز في الملعب ورعاية عائلتي".

وسجل جيرو هدفين مؤخرا في فوز أرسنال على إيفرتون 4-1 في ربع نهائي كأس إنجلترا.

ويقول الفرنسي الدولي: "كانت فترة صعبة، ولجأت إلى كرة القدم لتخرجني منها، وساعدني فينجر على ذلك".

وأتم "الآن أريد فقط أن أنسى الأمر.. والبدء من جديد".