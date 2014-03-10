إضراب 23 من عمال النقل البري بالمحلة وكفر الزيات عن الطعام للمطالبة برحيل رئيسهم

اعلن ٢٣عامل بشركة النيل للنقل البري بمدينتى المحلة وكفر الزيات بالغربية الإضراب عن الطعام اليوم الإثنين وواصل باقى العمال إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالى، وذلك للمطالبة برحيل مجلس إدارة الشركة ورفع أجورهم وحوافزهم المالية الشهرية، لافتين إلى أن مجلس إدارة الشركة الحالي قد تسبب فى تكبيدها خسائر مالية فادحه خلال السنوات الماضية بحسب قولهم .

وحمل المحتجون لافتات مدون عليها عدة شعارات منها ” نعم لإقالة رئيس مجلس الإدارة ولا لتركه يعبث بنا ويخسر شركتنا “، وطالب العمال بشركة النقل للنيل البري بفرعيها كفرالزيات والمحلة بعدة مطالب أهمها إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وعودة الشركة إلى قانون العمل 203 خاص بقطاع الأعمال وصرف خافز 200 % وبدل وجبه 210 جنيه على أساسي الأجر الشهري وتعديل اللائحه الداخلية للشركة وخاصة الأمن والبدء فى ضرف بدل مخاطر بسنبة 30 % ورفع عموله الإنتاج للتباع من 30 % إلى 40 % وإلغاء التعاقد مع من تجاوز سن المعاش من العمال واعطاء الفرصه للشباب من أبناء العاملين وتحديد تاريخ وموعد ثابت لصرف الأرباح إلى مرحلتين على الأكثر وفق انعقاد الجمعيه العمومية .