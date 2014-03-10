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جنح النزهة تؤيد إخلاء سبيل مراسل الجزيرة

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جنح النزهة تؤيد إخلاء سبيل مراسل الجزيرة جنح النزهة تؤيد إخلاء سبيل مراسل الجزيرة

رفضت اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف النزهة، والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل عمر أحمد حسين، مراسل بقناة الجزيرة، وتأييد القرار السابق بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار وائل حسين المحامى العام الأول، قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنح لاتهامه بمحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور التى جرت منتصف شهر يناير الماضى، ضمن القضية المعروفة إعلاميا “بسيدة الكلابشات”.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهم العمل بقناة إرهابية تحرض على إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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