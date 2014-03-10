منحة مصرية لأوغندا لتوفير مياه الشرب النظيفة للقرى المحرومة

وقعت مصر وأوغندا بروتوكولا للتعاون الفنى تقدم مصر بموجبه لأوغندا منحة لحفر 75 بئرا لتوفير مياه الشرب النظيفة لنحو ربع مليون نسمة في المناطق والقرى المحرومة، ودورات تدريبية للكوادر الأوغندية في مختلف مجالات إدارة الموارد المائية والري.

> وذكرت وزارة الموارد المائية والرى – في بيان لها اليوم الاثنين أن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، الذى يزور أوغندا حاليا، شهد مع نظيره الأوغندى الدكتور إفرايمكامنتو وزير المياه والبيئة الأوغندى مراسم توقيع البروتوكول.

> وأوضح البيان أن عبد المطلب قام بافتتاح المجموعة الأولى من آبار مياه الشرب (الحزمة الأولى) بعدد 10 آبار من إجمالى 75 بئرا، وذلك ب 4 مقاطعات هى (واكيسو، لويرو، موكونو، بويكوى) من إجمالى 23 مقاطعة لتوفير مياه شرب أمنة لقرابة 3500 أسرة أوغندية (حوالى 25 ألف نسمة) من إجمالى عدد 25 ألف أسرة (حوالى ربع مليون نسمة).

> وصرح وزير الرى بأن تنفيذ مشروع حفر الآبار يأتى ضمن 4 مكونات رئيسية جارى تنفيذها تحت المنحة المصرية المقدرة ب5ر4 مليون دولار أمريكى لتمويل مكونات مشروع بروتوكول التعاون الثنائى الفنى بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية، وهى مكون شراء معدات إنشاء خزانات الأودية، حفر آبار مياه جوفية مجهزة بمعدات ضخ المياه، إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار “خزانات الاودية”، التدريب المتخصص وبناء قدرات الفنيين الأوغنديين.

> وأضاف أن الدعم الفنى المصرى والتعاون مع أوغندا يهدف إلى توفير مياه الشرب الآمنة للقرى المحرومة من خدمات مياه الشرب وتوفير المياه للأنشطة الرعوية، وكذلك للمناطق النائية بأوغندا، ودعم وبناء قدرات المهندسين والفنيين الأوغنديين فى إدارة المنظومة المائية من خلال الحصول على تدريب عالى ومتخصص فى مراكز التدريب التابعة للوزارة بمصر.

> يذكر أن عددا من المتدربين الأوغنديين تلقوا دورات فى مجال تصميم وإنشاء خزانات الأودية لحصاد مياه الأمطار، وكذلك دورة تدريبية متخصصة فى مجال إدارة المياه الجوفية لرفع قدراتهم وخبراتهم المائية للدرجة التى تؤهلهم لأن ينقلوا تلك الخبرات لزملاء العمل بأوغندا.

> ووصف الوزير اتفاقيات التعاون مع أوغندا بأنها جزء من منظومة الجهود التى تبذلها مصر مع دول حوض النيل الشقيقة فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونخص منها أوغندا لرفع قدرات الفنيين والمتخصصين الأوغنديين.

> ونوه بأن برامج التعاون الفنى المصرى مع أوغندا يساعد أيضا في الحفاظ على مياه الأمطار من الفقد خلال موسم المطر وتخزينها فى خزانات أودية مخصصة لذلك للاستفادة منها على المستوى القومي فى فصل الجفاف، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى ستستمر فى تقديم الدعم والتعاون الفنى لأوغندا من أجل توثيق علاقات الأخوة الأبدية بين الشعب المصرى والأوغندي فى كافة مجالات التنمية.