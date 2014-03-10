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مكتبة الإسكندرية تدعم الباحثين فى صعيد مصر

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مكتبة الإسكندرية تدعم الباحثين فى صعيد مصر مكتبة الإسكندرية تدعم الباحثين فى صعيد مصر

 

مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بدءً من يوم الخميس المقبل ،سلسلة ندوات تعريفية عن الخدمات التي يقدمها قسم الدعم العلمي والمشروعات لدعم الباحثين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا بجامعات صعيد .

تعقد الندوات بجامعات أسوان وجنوب الوادي وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم، بالتنسيق مع إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الاسكندرية وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتناقش الندوات التى يحاضر فيها الدكتور طارق عدنان،رئيس قسم الدعم العلمي والمشروعات بمكتبة الإسكندرية،أنشطة القسم الموجهة لخدمة الباحثين المصريين للإرتقاء بالبحث العلمي والتصنيف الدولي للجامعات المصرية.

وتتناول دور القسم الواعد في دعم الباحثين الجدد في إختيار موضوعات أبحاثهم العلمية والعمل على عرض أحدث ما توصل اليه العلم في المجالات الحديثة وتقديم الباحثين المصريين الشبان المعنيين بتلك المجالات.

وتستعرض مكتبة الإسكندرية خلال الندوات الإعداد لمسابقة مصرية لدعم خمسة أبحاث شهريا للنشر في دوريات عالمية بهدف الإرتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية .

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