عمال “بنزايون” بقنا‎ ينظمون اعتصاماً احتجاجاً على تجاهل مطالبهم

نظم العاملون بشركة بنزايون إعتصاماً مفتوحاً داخل مقر الشركة بمدينة قنا، وذلك إحتجاجاً على تجاهل مطالبهم من قبل المسئولين وقاموا بغلق مقر الشركة.

وأشار المحتجون إلى أن مطالبهم متمثلة فى صرف الأرباح المتأخرة منذ عامين وتطبيق الحد الأدنى للأجور والمطالبة بصرف البدل النقدى، مشيرين إلى أنهم من أفضل الفروع فى متحصلات البيع، حيث يتم تحقيق أرباح تقدر بنصف مليون شهرياً وتصل فى شهور أخرى إلى 900 ألف جنيهاً.

وندد المحتجون بتهديدات المسئولين لهم بإبلاغ الأمن الوطنى للقبض عليهم وتسيس مشكلتهم، مشيرين إلى أن مشكلتهم من أجل الحصول على حقوقهم المالية.