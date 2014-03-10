خالد علي : “ماهر وعادل ودومة” تعرضوا للتعذيب .. وقررنا الانسحاب من المحاكمة

صرح المحامي خالد علي مدير مركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرشح الرئاسي المحتمل إن انسحاب محامي أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة من نظر جلستهم في معهد أمناء الشرطة بطرة اعتراضًا على التعدي عليهم في قفص المحكمة.

وأوضح علي في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء أن المتهمين طالبوا بفك الكلبشات من أيديهم عقب دخولهم قفص المحكمة إلا أن الشرطة رفضت، مما أدى لنشوب مشادات كلامية بينهم والاعتداء على دومة وماهر وعادل بالضرب.

كما طالب المحامي من المحكمة إثبات واثعة الاعتداء وانسحابهم، كما طالبوا بنقل المحاكمة خارج معهد أمناء الشرطة بطرة لما يلاقوه من سوء معاملة.