GUERLAIN وجدَت اللؤلؤة النادرة لتبييض البشرة

Blanc De Perle أوَّل مستحضر مبيّض للعناية بالبشرة من Guerlain... تمَّ إطلاقه في العام 1830! ومنذ ابتكار هذا اللوسيون الذي رحّبَت به السيدات الباريسيَّات الحريصات على الابتكار، تابعت Guerlain من دون انقطاع بحثها عن البياض النقيّ.

و إليك هذه المجموعة من Guerlain

إنَّ قطرة من خلاصة اللآلئ المبيّضة المتقدّمة Advanced White P.E.A.R.L. Drop Essence تُساهم وحدها بتركيز كلّ قدرة تقنيّة التحكّم بالميلانين Melanin Control Technology. محميّة في قارورة على شكل لؤلؤة، تتسرّب تركيبتها الرائعة والبلَّورية إلى قلب طبقة البشرة السطحية حيث تؤمّن بشكلٍ فوري كامل قدرة خبرتها المبيّضة. بالإضافة إلى مفعولها الملحوظ في تخفيض كثافة وحجم وعدد البقع الداكنة، إنّ تركيبة الخلاصة العالية التركيز تتخطى حدود التبييض عبر تخفيض العمليات المرتبطة بتشكيل البقع الداكنة الناشئة*.

قناع اللؤلؤة المبيّض لليل White P.E.A.R.L. Sleeping Mask Whitening Mask إنّه أوّل قناع مبيّض ليلي يتمتّع بتقنية تحفيز الامتصاص من أجل مفعول سريع ومُركّز على البقع الداكنة. وابتكرت "جيرلان" Guerlain الوعد الأقصى ببشرةٍ متألّقة عند الاستيقاظ. تماماً مثل مصدر أبدي للبياض، إنّ قناع اللؤلؤة المبيّض الليليّ White P.E.A.R.L Sleeping Mask يغلِّف البشرة بوشاح منعش وخفيف من أجل إتمام إشراق البشرة طوال ساعات. خفيف وشفّاف للغاية، يتغلغل قناع اللؤلؤة المبيّض الليليّ White P.E.A.R.L Sleeping Mask داخل البشرة أثناء الليل بفضل ملعقة الوضع المطاطية الصغيرة والمرنة التي تطبِّق الجرعة المثالية من مكونات التألُّق النشطة. ومن أجل استكمال امتياز المفعول المضيء لهذا القناع، ابتكرت Guerlain برنامجاً مبيِّضاً، وهو خطوة تطبيق مهدئة ومريحة، وعدٌ بالاستيقاظ بسحرٍ وتألقٍ مع إشراق لا محدود.