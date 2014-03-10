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Madeline Poole سفيرة عالمية للجمال

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Madeline Poole سفيرة عالمية للجمال Madeline Poole سفيرة عالمية للجمال

أعلنت العلامة الرائدة في قطاع التجميل العالمي وفي عالم الأظافر عن توقيع Madeline Poole عقداً، يجعل منها سفيرة الألوان العالمية وخبيرة الصيحات والمستشارة الفنية. وكجزء من التعاون، ستساعد مادلين في إرساء التوجيه الفني لجيل جديد من طلات ومجموعات الأظافر العصرية بفضل نظرتها المتقدمة عالمياً والمستبقة صيحات الموضة. بالإضافة إلى ذلك، ستقدّم طلات صيحات أظافر حصريّة لصالحSally Hansen بمجموعة Stella Mccartney لعام 2014. اختارت العلامة هذه الفنانة الخبيرة في مجال العناية بالأظافر لاختصاصها في مجال ألوان طلاء الأظافر والصيحات وعامل السلاسة وتبعيتها على مواقع التواصل الاجتماعي وشعبيتها لخلق طلات الأظافر المبتكرة. وسيجعل هذا التحالف الاستراتيجي الجديد من علامة سالي هانسن المرجع الحديث في عالم الألوان.

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سيدتي