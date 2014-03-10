صديقة كلوني تتزوج بعد وقت قصير من انفصالهما

تزوجت صديقة الممثل George Clooney السابقة العارضة Stacy Keibler فجأة، وبعد فترة قصيرة جداً من انفصالها عنه.

ولقد تمّ عقد الزواج بين Keibler ورجل أعمال يدعى Jared Pobre بطريقة مفاجئة وسريعة، على أحد شواطئ المكسيك يوم السبت، في احتفال بسيط حضره عائلتا الثنائي، بعد أن تمّ التحضير له منذ أشهر قليلة.

ونشأت علاقة الحب بين Keibler ورجل الأعمال، في أيلول الماضي، بعد شهرين فقط من انتهاء علاقتها بالممثل العالمي Clooney التي دامت لمدة سنتين.

وأعربت عارضة الأزياء عن سعادتها التي لا توصف بهذا الارتباط، معتبرة أن الزواج يعني وضع كل الآمال والثقة في شخص يمكن الاعتماد عليه، مضيفة بأنها متأكدة من وقوف Pobre إلى جانبها ومساعدتها في تحقيق طموحاتها.

يذكر أن Keibler تعرفت إلى زوجها الحالي قبل 5 سنوات، حيث كانت تجمعهما علاقة صداقة فقط.

فهل يقوم Clooney، الذي شوهد مؤخراً مع اللبنانية أمل علم الدين، بردة فعل على هذا الزواج الذي أتى بعد فترة قصيرة من انفصاله عن Stacy ، ومن دون سابق إنذار؟

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"