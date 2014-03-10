كيف خسر النجوم الأتراك أوزانهم الزائدة؟

لم تعد الرشاقة حلماً صعباً أو مستحيلاً عبر الريجيم والرياضة الأقل خطورة من خسارة الوزن الزائد والتخلص من السمنة المفرطة أو الضئيلة بالعمليات الجراحية، المعرّضة في كثير من الأحيان لوقوع أخطاء طبية فيها. النجوم الأتراك أدركوا أهمية الغذاء الصحي والفاكهة الطازجة والعصائر والرياضة للصحة وللرشاقة وللجسد، فعملوا على خسارة أوزانهم الزائدة من أجل دور أو من أجل صحة أفضل وجسد أكثر رشاقة وشكل أجمل عبر تصحيح عاداتهم الغذائية والمعيشية. "سيدتي" ومن منطلق حملتها "لا للسمنة"، رصدت لكم أسرار خسارتهم أوزانهم الزائدة حتى تحققت رشاقتهم المثالية:

مريم أوزيرلي خسرت 8 كلغ

رغم وزنها الزائد، حققت الممثلة التركية- الألمانية الجنسية مريم أوزيرلي نجاحاً عالمياً بدور السلطانة هيام في «حريم السلطان 1و2». لكنها اضطرت إلى تخفيض وزنها 8 كلغ مرة واحدة؛ من أجل أداء دورها في الموسم الثالث منه لتقنع الجمهور بأنها تقدمت بالسن، بعد أن أصبح أبناؤها في سن الشباب، خاصةً ابنها الأكبر الأمير محمد الذي أداه (جوربيي إيليري). فكيف نجحت بذلك؟ أجابت مريم في لقاء صحفي قائلة: «أهم سر في نظامي الغذائي الذي اتبعته هو امتناعي التام عن تناول الحلويات والمعجنات والمعكرونة المفضلين لديّ، لمدة شهرين كاملين لم أمرّ بهما بأي لحظة ضعف للتراجع عن قراري الذي أعتبره من أهم القرارات التي اتخذتها في حياتي، والتزمت مع خبير تغذية بالسير ببرنامج غذائي صحي لا أتناول فيه أي وجبات غنية ومشبعة بالدهون أو بمقادير كبيرة من اللحوم الحمراء، وصرت أتناول السلطات والفواكه أكثر من قبل خاصةً في وجبتيّ الغداء والعشاء، وقبل بدئي تخفيض وزني أحب ومازلت المشي لفترات طويلة في الشارع وفي المولات التجارية خلال التسوق، لاسيما أنني لا أقود سيارة خاصة بي».

كيفانش تاتليتوغ خسر 18 كلغ

أما نظام الريجيم الأقسى والأصعب فكان من نصيب الممثل التركي الأشهر والأوسم والأعلى أجراً كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند الذي نجح بصعوبة خلال ستة أشهر في خسارة 18 كلغ، لأداء دور شاعر تركي شهير هو مظفر أوسلو الذي أصيب بمرض السل ومات في عز شبابه في فيلم «حبيبتي»، وأيضاً لأجل أداء دور مهند بطل ملاكمة الشوارع السرية في مسلسل «عودة مهند» حيث قام على مدى ستة أشهر بفعل كل ما يلزم لخسارة وزنه الزائد. وفي سبيل ذلك، تدرب على الملاكمة تحت إشراف وتدريب مدرب الملاكمة المعروف أرا قرنفل لمدة أربعة أشهر كاملة، ووضع له خبير تغذية خاص نظاماً غذائياً صارماً.

فنجح كيفانش بخسارة 11 كلغ من أول شهرين وخسر الوزن الباقي البالغ 7 كلغ في الأشهر الأربعة الأخيرة. لكنه في أواخر عام 2013 حاول استرداد 9 كلغ لبناء جسده وعضلاته من جديد. فصار يكثر من تناول اللحوم الحمراء الغنية بالبروتين والنشويات والخبز الأبيض والفيتامينات لكسب عضلات هو بحاجة لها لأداء دور الضابط الشجاع كورت في مسلسله الجديد «سيد كورت وشورى» الذي سيبدأ بثه قريباً في تركيا.

بيرغوزار وأفضل العادات الصحية

رشاقة الممثلة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة في «القبضاي» مثار إعجاب العديد من النساء؛ لأنها ومنذ بداياتها الفنية الأولى لم تتغير رشاقتها ولم تلحظ أي زيادة وزن عليها طوال مسيرتها الفنية، فما هي أسرار رشاقتها الدائمة؟

تقول بيرغوزار: «رشاقتي لم تشكل لي يوماً ما هاجساً والسبب ببساطة أنني أتبع دائماً أفضل العادات الصحية والغذائية ومعتادة عليها وأصبحت جزءاً من حياتي وسعيدة بها للغاية.

فأنا أحرص على شرب كوبين كبيرين من الماء الفاتر قبل النوم ومعهما بضع حبات من الجوز والفاكهة المجففة، وأشرب ليتري ماء يومياً على الأقل، وأحب تناول الشاي الأسود باعتدال وأحياناً الشاي الأخضر بدون مزجه بأي نوع من الأعشاب، وآكل الكثير من الحبوب والبقوليات الغنية بالبروتين التي تتميز عن اللحوم الحمراء بأنها خالية من الدهون المشبعة، ولا أتناول وعائلتي سوى خضراوات وفاكهة عضوية طازجة أشتريها وزوجي من سوق خاص بها كل يوم سبت. كما آخذ بعضها في الشتاء من حديقة أخي الذي يزرعها بنفسه لعائلته، ولا أستخدم أبداً قوارير ماء أو طعام بلاستيكية بل زجاجية، ولدي جهاز تنقية مياه متطور في منزلي لأضمن نقاوة الماء المستخدم للشرب والطعام والاغتسال. ولا أفرط بأكل الحلويات والشوكولاتة واللحوم بل آكل منها مقادير صغيرة في المناسبات، وأفضل تناول السلطات الطازجة والمسلوقة مع الأرز المطبوخ جيداً والمشاوي، ولا أكثر من الخبز في وجباتي.

وأفضل رياضة لي لشدّ عضلات بطني وجسدي وللحفاظ على رشاقتي هي: المشي والسباحة ورفع الأثقال الصغيرة التي لا خوف منها على أنوثتي».

كيف خسرت بيرين سات 6 كلغ؟

الكل يتساءل عن سر رشاقة وجمال الممثلة التركية بيرين سات التي كانت في بداياتها الفنية عام 2004 أقل رشاقة وأكثر وزناَ بـ 6 كلغ حين مثلت مسلسليها «حكاية سمر» وبعده «ياسمين». لكنها تألقت وسطعت كنجمة جميلة ورشيقة عام 2008 في مسلسلها «العشق الممنوع» وبعده في مسلسليها الأخيرين «فاطمة» و«انتقام» اللذين خفضت بهما وزنها الزائد 6 كلغ فما هو سر رشاقتها؟ اعتادت بيرين من عام 2008 على تناول إفطار بسيط عبارة عن كوب قهوة صغير وشريحتيّ خبز أسمر مع شرائح جبنة صغيرة بحجم علبة الثقاب ولبن زبادي، وتفضل غذاءً صحياً مكوناً من مشاوي وسلطات طازجة خالية من الدهون تماماً، وما بين الوجبات تحب تناول فاكهة الموز والتفاح، ولا تفضل تناول طعام دسم قبل النوم وتفضل عنه الزبادي والفاكهة والعصائر.

وتحب رياضة المشي حين تتاح لها الفرصة وتفضّل أيضاً رياضات الدفاع عن النفس القتالية التي تدربت عليها طوال 4 أشهر لتصوير مشاهدها القتالية بنفسها بدون دوبليرة لها في مسلسلها الجديد «انتقام» الذي مازال يعرض موسمه الثاني بنجاح في تركيا.

سر رشاقة نبهات شهري السبعينية

ما زالت الممثلة التركية السبعينية نبهات شهري الشهيرة بفيروز خانم مثار إعجاب الناس في تركيا، لتمتعها بشباب ساحر وبحيوية شبابية لم تمنعها من مواصلة السباحة والمشي لفترات طويلة على شواطىء اسطنبول حيث لا تشعر بالحرج وهي ترتدي ملابس البحر وتغوص في الماء لإضفاء بعض اللياقة المتجددة في روحها وجسدها الرشيق، وتنشر صور إجازاتها دائماً على صفحتها الخاصة في موقع «تويتر». ولا تمل الصحافة التركية كل عام وفي كل لقاء صحفي معها من سؤالها: ما سر شبابك الدائم ورشاقتك الملفتة؟ بالفعل، ما سر رشاقة وشباب وجمال فيروز خانم التي تجاوزت العقد السابع ومازالت تهتم بنوع حياتها وغذائها؟ صرحت نبهات بأنها لا تستهلك كثيراً الخبز ولا المعجنات ولا التدخين ولا اللحوم الحمراء التي تأكل كميات صغيرة منها فقط لتستفيد من البروتين، لكن ليس قدراً كبيراً منها بينما تفضل أكل مقادير أكبر من مختلف أنواع الأسماك المشوية. وقبل النوم تكتفي فقط بتناول طبق سلطة فواكه طازجة، والفاكهة لا تنقطع في منزلها أبداً وتفضلها على الحلويات لكونها غنية بفيتامينات طبيعية لا تضطرها لتناول مكملات غذائية، وتشرب 2 ليتر ماء يومياً.

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