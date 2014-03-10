من هم نجوم هوليوود الذين يكرهون بعضهم البعض؟

هناك الكثير من الخلافات التي تنشأ بين مشاهير العالم. في بعض الأحيان تُعرف أسبابها، وأحياناً كثيرة لا تُعرف. لكنّ المؤكّد أنها تنتهي بتوجيه البعض الانتقادات إلى البعض الآخر. والخلافات لا تقتصر على شخص معيّن، بل قد تقع بين الجميع على اختلاف مواقعهم ومراكزهم.

وأهمّ الشخصيات في الولايات المتحدة الأمريكية وأبرزها تواجه الكره من بعض رجل الأعمال، وأهمّهم رجل الأعمال Trump Donald، الذي يتعاطى الشأن السياسي ويقوم بمهاجمة رجال السياسية، ومنهم الرئيس Barak Obama، حيث روّج مسبقاً لخبر طلاقه من السيدة الاولى Michelle Obama وتبيّن لاحقاً انها مجرّد إشاعة، وبالضافة الى هذا، يقول Donald إنّ الرئيس لم يولد في أمريكا، برغم تأكيد البيت الأبيض عكس ذلك، عبر الكشف عن وثيقة ولادة لـObama تظهر أنه من مواليد أمريكا.

أما الممثلة الأمريكية Chelsea Handle، وهي المقرّبة جداً من زوجة Brad Pitt السابقة Jennifer Aniston، فلا تفوّت الفرصة لانتقاد الممثلة العالمية Angelina Jolie عبر الصحافة، كما حصل في المرّة الأخيرة، عندما قالت: "إنها تبدو كالشيطان"؛ علماً أنّ Jolie لا تردّ على أيّ من الانتقادات بل تتجاهلها.

وبالنسبة إلى المغنية Christina Aguilera، فإنّها تعرضت لموجة من الانتقادات في عام 2011 بسبب وزنها وطريقة لبسها، وكانت المبادرة إلى ذلك المصصمّة Kelly Osbourne. لكنّ Christina لم تردّ على أيّ من تلك الانتقادات، وربّما هذا هو سبب توقف Kelly عن انتقادها، وبالتالي الاعتراف في 2012 أنّ شكل Christina قد تحسّن.

وفي إطار الانتقادات، عاشت الممثلة ‎Taylor Swift حالة من الضيق النفسي، بعد قيام كلّ من النجمتين Amy Poehler و Tina Fey بانتقادها خلال حفل توزيع جوائز الـGolden Globes 2013. ولكن Swift ردّت على النجمتين، ووجّهت اللوم إليهما عبر مجلة "فانيتي فير"، قائلة: إنّ "هناك مكاناً في جهنم محجوز للنساء اللواتي لا يُساعدن النساء الأخريات".

وبعد أن جمعتهما علاقة صداقة قوية سابقاً، أصبحت اليوم كل من الممثلة Gwyneth Paltrow والمغنية Madonna تتجاهلان بعضهما البعض كلياً، إثر خلاف وقع بينهما في عام 2010 ولم تُعرف أسبابه، ما أدى إلى هذا التباعد الكبير بين النجمتين وانقطاع الحديث عن علاقتهما في الحوارات الإعلامية.

وليس من الغريب أن تقع الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها ما كان على موقع "تويتر" بين المغنيتين Miley Cyrus و Sinéad O'Connor، بعدما طلبت الأخيرة من Cyrus عدم الترويج لنفسها وكأنّها عاهرة.

أما بين EMINEM و Mariah Carey، فالحال ليس بأفضل؛ وذلك بعد أن وقع خلاف كبير بين النجمين، إثر إعلان EMINEM عن علاقة حبّ تجمعه بالأخيرة، في الوقت الذي بادرت Carey إلى نفي هذا الادعاء، ثمّ بدآ بتبادل الانتقادات عن طريق الحوارات الصحافية أو عن طريق كلمات أغنياتهما.

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