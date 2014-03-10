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فشل عملية زراعة الكبد لطوني قطان

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فشل عملية زراعة الكبد لطوني قطان فشل عملية زراعة الكبد لطوني قطان

قام الطبيب الجراح المسؤول عن إجراء عملية زراعة الكبد للفنان الشاب طوني قطان في مستشفى زراعة الكبد في مدينة ميلان الإيطالية، بتأجيل العملية قبل دقائق من دخول قطان إلى غرفة العمليات، بعد ظهور نتائج فحوصات الكبد الجديد التي أكدت أنه غير صالح لعملية الزراعة، وقد يكون إجراء العملية فيه خطورة على حياة قطان، ما اضطره إلى تأجيل العملية لوقت لاحق للبحث عن متبرع جديد.
يذكر أنّ طوني قطان يعاني من تليّف بالكبد ويقيم منذ أكثر من عام في ايطاليا، حيث يخضع للعلاج هناك وينتظر المتبرع المناسب له لإجراء عملية زراعة الكبد، ما جعله يغيب عن الساحة الفنية طوال هذه المدة ويؤجل طرح ألبومه الجديد الذي كان من المفترض طرحه العام الماضي.

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