عابد فهد يوضح :لم أفضّل نادين نجيم على سيرين عبد النور

أكد الفنان عابد فهد أنّه راض ومسؤول عن كل كلمة قالها خلال الحلقة التي حلّ فيها ضيفاً على برنامج "المتهم"، وأنّه سعيد بإطلالة مختلفة، لقيت ردود فعل إيجابية جداً، لكنه وبعد الالتباس الذي سببته تصريحاته أوضح أنه لم يقصد في الحلقة، أن يُقارن بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم ونادين الراسي، وأنّ النجمات الثلاث لهنّ مكانتهنّ ونجوميتهنّ.

وأكد عابد أنّ ما قاله، كان من باب التأكيد على أنّ نادين تلعب دوراً مهماً في (لو) الذي سيُبصر النور في رمضان المقبل، وأنّ الدور حتماً سيكون فرصة عمرها، وسيقدم لها نجومية كبيرة، لأهميته ولإتقانها أدائه. وأوضح أنه لم يقصد أن أياً من الممثلات الثلاث، اللواتي يحترمهنّ ويقدرهنّ، أقوى من الأخرى أو أنجح.