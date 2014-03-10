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مخزون القمح بميناء الإسكندرية يصل 981 ألف طن ..واستمرار فتح البوغاز لتحسن الطقس

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مخزون القمح بميناء الإسكندرية يصل 981 ألف طن ..واستمرار فتح البوغاز لتحسن الطقس مخزون القمح بميناء الإسكندرية يصل 981 ألف طن ..واستمرار فتح البوغاز لتحسن الطقس

 

بلغ إجمالي مخزون القمح بميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، 981 ألف طن، وذلك بعد وصول شحنات جديدة بلغت، 63 ألف طن و 33 ألف طن على متن السفينتان ” بونتو نايكس”، و” سرموف” القادمتان من روسيا.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، مشيرا إلى إن الجهات الرقابية بالميناء قامت باتخاذ التدابير اللازمة لتفريغ شحنة الباخرة من القمح في صوامع الغلال وتبخيرها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
> وأشار الغندور إلى استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، لتحسن الأحوال الجوية ، التي تراوحت سرعة الرياح خلالها بين 19 إلى 21 عقدة، فيما بلغ منسوب الأمواج 2 ونصف متر ، مضيفا أن الميناء استقبل اليوم إجمالي 101 سفينة ، وبلغ عدد السفن المتواجدة برصيف الميناء 43 ، فيما وصل عدد السفن بالمخطاف الخارجي إلى 13 سفينة.

ولفت إلى ارتقاء حركة تداول البضائع والحاويات بالميناء نتيجة استخدام أحدث النظم في عمليات شحن وتفريغ البضائع، حيث سجلت الميناء دخول وخروج 10 آلاف و100 شاحنة .

 

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